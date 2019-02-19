В тульской «Октаве» научат читать картины великих художников

20 февраля в тульском культурном кластере «Октава» пройдёт лекция искусствоведа, преподавателя теории и истории изобразительного искусства Натальи Востриковой «Что скрыл художник: тайные смыслы в картинах мастеров».



Картины великих мастеров прошлых поколений не так просты, как кажется на первый взгляд. Большая часть произведений содержит в себе тайны и загадки, которые можно раскрыть под чутким руководством профессионала.

Вместе с лектором туляки попробуют посмотреть на известные полотна в той же специфической оптике, что и современники художников — взглядом человека с другой картиной мира, до научных и географических открытий. А также узнают, чем отличаются картина-символ и картина-аллегория, и для каких периодов живописи они характерны — в этом им помогут художники Босх, Ян ван Эйк и Арчимбольдо.

На примере полотен Вермеера и Пармиджанино слушатели узнают об оптических приборах и хитростях, к которым прибегали художники, и научатся их распознавать. Речь пойдёт и о загадках русской живописи — картинах Шишкина, Айвазовского, Сурикова, Левитана и других классиков.

Начало мероприятия в 19:00 мск. На него приглашаются все желающие старше 16 лет.