Полицейским раздадут суперочки

Полицейским раздадут очки, оснащенные функцией распознавания лиц. Планируется, что с помощью гаджета стражи правопорядка смогут в толпе находить людей, находящихся в разыскных базах, и оперативно задерживать их.



Как пояснил «Российской газете» пресс-секретарь департамента информационных технологий правительства Москвы Сергей Макаров, в настоящее время проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. В октябре 2019 года на выставке вооружения и техники силовых ведомств «Интерполитех» планируется представить доработанный проект.

Ранее замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка рассказал о работе пилотного проекта по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Алгоритмы распознавания лиц задействованы в 1,5 тысячи уличных видеокамер, подключенных к базам данных.

По его словам, к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тыс. камер. Из них 100 тыс. на подъездах и 20 тыс. во дворах жилых домов. Доступ к этим камерам имеют 16 тыс. должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов и городских служб. В перспективе к системе распознавания лиц планируется подключить большую часть таких камер.