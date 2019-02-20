Авилов начал готовиться к субботнику

Глава администрации Тулы Евгений Авилов вспомнил о приближении весны.



На совещании со своими подчинёнными он заявил о необходимости готовить перспективный план проведения субботников, которые начнутся в апреле.

Нужно разработать график мероприятий и заранее проработать вопрос снабжения инвентарем горожан и участие предприятий города, подчеркнул Авилов.

Также он поручил провести мониторинг гидротехнических сооружений, чтобы быть готовыми к весеннему паводку. По словам начальник «Центра гражданской защиты и спасательных работ» Сергея Безрукова, визуально подъёма воды пока не наблюдается.