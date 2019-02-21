Кто придёт после Путина?

Переизбранный президентом в марте прошлого года Владимир Путин не сможет снова баллотироваться на этот пост в конце своего мандата, в 2024 году. Но уже предусмотрено несколько конструкций для того, чтобы он сохранил власть, пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.



«В 2024 году кремлёвский лидер, который был переизбран в марте прошлого года с 77% голосов, но за которого сейчас готовы проголосовать только 40% россиян, будет править Россией в течение четверти века и будет отмечать свой 72-й день рождения. Возраст выхода на пенсию? Никто не осмеливается его об этом спросить», — отмечает автор статьи.

"Публично в Кремле такой вопрос остаётся табуированным, но за кулисами среди кремленологов ведутся активные дискуссии о преемнике. «Кто будет после Путина? Путин! Это однозначно», — считает один высокопоставленный источник, бывший член президентской администрации, сохранивший близость к властям и свои политические расчёты. «Он никому не доверяет. Он верит только в то, что на нашем жаргоне называется словом „конструкция“. То есть механизм с хорошо смазанными и проверенными пружинами и винтиками», — указывает журналист.

Первый рассматриваемый сценарий — повторение «конструкции» 2008 года, когда Владимир Путин назначил своего друга Дмитрия Медведева на пост президента и стал его премьер-министром, чтобы лучше контролировать власть, говорится в статье.

"Рассматривается и другой сценарий, предусматривающий добавление верхнего этажа к нынешней «конструкции» путем создания должности «верховного правителя» специально для Владимира Путина, чтобы он оставался выше любого нового президента, избранного в 2024 году. «Нечто вроде главы Верховного Совета ...», — иронизирует один хорошо информированный журналист, вхожий во властные круги. В прошлом году в кулуарах Кремля президент сказал ему о том, что будет после 2024 года: «Я не могу быть дезертиром. Потому что моя миссия ещё не закончена», — пишет Кенель.

Это можно истолковать так: Владимир Путин планирует надолго остаться у власти, сегодня он президент России, но, возможно, позднее он станет главой союза России и Белоруссии, согласно давнему проекту по сближению между Москвой и Минском, или союза, объединяющего вокруг России несколько бывших советских республик, отмечает Les Echos.

«В любом случае, такие конструкции будут фасадом, за которым прежде всего будут представлены „силовики“ — те люди из армии и служб безопасности — как и сам Владимир Путин — которые завладели властью с момента его прихода в Кремль в 2000 году», — комментирует корреспондент.

«Некоторые люди в Москве полагают, что, столкнувшись с экономической стагнацией (экономический рост едва достигает 2%, что далеко от 4%, обещанных Владимиром Путиным), социальным недовольством (вызванным пенсионной реформой и недавним ростом НДС) и потерей популярности Кремля (более 60% россиян считают президента лично „ответственным“ за проблемы страны), эти „силовики“ захотят организовать „диверсионный манёвр“. Вплоть до возможности нового конфликта с Киевом по случаю президентских выборов в марте на Украине. Это отвлекло бы внимание от существующих трудностей и придало бы дополнительный импульс Кремлю с учётом перспектив на 2024 год», — пишет Кенель.

«В старой системе появляются новые лица. Например, это 46-летний Алексей Дюмин, демонстрирующий стремительный карьерный рост: заместитель службы президентской безопасности, заместитель министра обороны России и, а ныне — губернатор области. Другой пример — 49-летний министр промышленности и торговли Денис Мантуров, один из протеже главы военного конгломерата и бывшего товарища по КГБ Владимира Путина. Есть и другие деятели, которые, судя по всему, тестируются Кремлём на их эффективность и лояльность, в частности, в регионах, такие как два губернатора Никитина (Глеб, в Нижнем Новгороде и Андрей в Новгородской области). Не говоря уже о таких тяжеловесах, как мэр Москвы Сергей Собянин. Эти имена фигурируют среди самых упоминаемых надежных людей и наилучших претендентов, которым можно поручить исполнение высокой миссии в 2024 году: доверенные лица в „конструкции“, созданной Кремлем, а помимо того, и возможные преемники», — резюмирует Бенжамен Кенель.