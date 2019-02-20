В России создадут национальный институт гастрономии

В России должен появиться национальный институт гастрономии, рассказала председатель правления Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Ирина Климкина.



По её словам, новый институт будет изучать историю и современное состояние русской кухни и её региональных специфик.

«Мы уверены, что это позволит в перспективе успешно реализовать туристический потенциал нашей страны, особенно в сфере гастротуризма — ещё пока довольно новой, но динамично развивающейся ниши», — цитирует Климкину РИА «Новости».

Российский институт гастрономии станет шестым в мире. Такие организации уже есть в Испании, Франции, Италии, Турции и Индонезии.