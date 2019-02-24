Груздев поддержал появление в армии замполитов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект федерального закона, который предусматривает обязанность командиров следить за морально-политическим и психологическим состоянием военнослужащих.



Законопроект предлагает внести поправки в статью 27 ФЗ «О статусе военнослужащего» с уточнением ряда формулировок.

Председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев пояснил, что законопроект возлагает на командиров ответственность за морально-политическое и психологическое состояние личного состава.

По его словам, по сути инициатива направлена на полноценное восстановление института замполитов в Вооруженных силах.

«В прошлом году было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ, в чьи функции входит организация в войсках военно-политической работы, направленной на реализацию государственной политики в области обороны, поддержание должного в Вооруженных силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины.

В советское время замполиты играли в армии значимую роль. После распада Советского Союза отношение к институту политработников, переименованных в воспитателей, менялось. В определенные моменты статус воспитателей даже понижался, считалось, что они выполняют второстепенные задачи, звучали даже сомнения в необходимости существования подобного института. Однако армию делает сильной прежде всего моральный дух. Задача офицеров-политработников — формирование идейно убежденной личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях», — приводит слова Груздева «РАПСИ».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность установок, ценностей, настроений, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи.

Соответственно, морально-политическое и психологическое состояние проявляется в служебной активности военнослужащих, их готовности к боевым действиям.

«Готовящиеся поправки в закон повысят статус офицеров, занимающихся политико-воспитательной работой, и позволят разработать нормативно-правовую базу для формирования и деятельности военно-политических органов», — отмечает Груздев.