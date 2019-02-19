Москвич, ограбивший тульский ювелирный магазин, получил 11 лет строгого режима

24-летний житель Москвы осуждён за разбойное нападение на тульский ювелирный магазин.



Суд установил, что 11 января 2018 года мужчина и трое его подельников, в соответствии с разработанным преступным планом мужчина, подъехали на автомобиле «Волга», ко входу в «Городской ломбард 1999», где располагался ювелирный магазин.

Зайдя в магазин, где на тот момент находились продавец и вахтёр, преступники направили на них неустановленные предметы, используемые в качестве оружия, угрожая применить насилие. Затем осуждённый достал оружие и произвёл не менее 4 выстрелов. В результате пострадал вахтёр — у него были диагностированы ушибленные раны левой околоушной области с травматическим разрывом барабанной перепонки слева, левого коленного сустава и правой голени. Затем преступники разбили витрины и стеллажи и похитили украшения на сумму свыше 5 млн рублей.

Зареченский окружной суд Тулы вынес 24-летнему москвичу приговор по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении троих его соучастников выделено в отдельное производство.