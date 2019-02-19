У туляков стабильно качественная жизнь?

Тульская область второй год подряд заняла 17-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни.



Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Отмечается, что рейтинг составлялся на основе комплексного учёта 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе этих факторов рассчитан рейтинговый балл в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Как сообщает агентство, при составлении рейтинга были задействованы данные Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ России и других открытых источников.

Согласно результатам исследования, первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.

Последние места в рейтинге занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.