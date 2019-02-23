Тульскую область определили как финансово устойчивую

Тульская область успешно справляется с долговой нагрузкой, считают в российском Минфине.



В представленном рейтинге долговой устойчивости наш регион отнесён к группе «А». Соседями Тульской области по группе оказались Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Липецкая, Московская, Тюменская области и Татарстан.

Рейтинг основывается на следующих критериях: отношение объёма государственного долга субъекта к общему объёму доходов бюджета, доля расходов на обслуживание госдолга в общей сумме расходов бюджета, отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию госдолга к общему объёму доходов бюджета, доля краткосрочных обязательств в общем объёме госдолга субъекта.