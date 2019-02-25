Судьбу малых городов России обсудят на выставке Интурмаркет

9-10 марта на выставке Интурмаркет состоится VIII конференция проекта «Настоящая Россия».



«Как и зачем развивать туризм в малых городах? Почему эта тема так важна не только для жителей русской провинции? Кому нужно помогать в первую очередь – сильным или слабым? Что нужно делать в первую очередь – реставрировать здания, создавать турпродукт или заниматься продвижением? На эти и другие вопросы постараются ответить специалисты в сфере туризма, работающие в малых исторических городах и поселениях нашей страны», — сообщают организаторы.

На конференции выступят более 50 спикеров, представляющих региональные и городские администрации, общественные организации, работающие в малых городах, представители музейного сообщества, руководители туристско-информационных центров, эксперты-маркетологи, представители государственных и частных благотворительных фондов.