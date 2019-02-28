Суд отклонил жалобу главы банка «Тульский промышленник» на взыскание с него миллиардных убытков

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу бывшего главы банковской группы Анатолия Мотылева на определение о взыскании с него 33,29 млрд рублей.



Заявитель обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 21 ноября 2018 года, когда было удовлетворено заявление Агентства по страхованию вкладов, пишет «РАПСИ».

Столичный арбитраж посчитал, что имеются все необходимые основания для привлечения бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк Российский кредит» Мотылева к ответственности в виде взыскания убытков. Подтвержден факт причинения действиями Мотылева банку убытков в виде утраченного имущества (денежных средств и ценных бумаг), что имеет все признаки выведения ликвидных активов, отметил суд.

Ранее суд назначил на 11 марта рассмотрение заявления банка «Российский кредит» о включении в реестр требований кредиторов Мотылева долга в размере 33,29 млрд рублей.

Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 миллиона рублей.

Компания подала в суд заявление о банкротстве Мотылева 22 июля 2016 года, однако первоначально оно было оставлено без движения. Как указал суд, компания не представила доказательств внесения на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения управляющего. После устранения нарушений суд принял заявление компании к производству.

Центральный банк РФ 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).

Регулятор 1 сентября 2015 года сообщил, что, по предварительной оценке, общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае 2016 года стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья.

По информации деловых СМИ, Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников изданий, близких к следствию, речь идет о махинациях на сумму свыше одного миллиарда рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких неустановленных лиц.