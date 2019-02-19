Дюмин посоветовал Авилову «включить мозги»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин блеснул красноречием.



На оперативном совещании он подсказал главе администрации Тулы Евгению Авилову, как решать городские проблемы.

«Необходимо включение мозгов!» — отрезал генерал-губернатор.

Такую реакцию Дюмина вызвали жалобы жителей микрорайона «Левобережный» на отсутствие прямого транспортного сообщения с заводом «Тулачермет». Работники предприятия сетовали на то, что доехать на работу можно только с пересадкой.

Туляки попросили организовать автобусный маршрут по Восточному обводу, чтобы не приходилось ездить через весь центр города.

Авилов поспешил доложить, что схема движения городского пассажирского транспорта «утверждена с учётом обеспечения транспортной доступности всех районов города как прямым транспортным сообщением, так и сообщением с одной пересадкой, что соответствует требованиям отраслевого стандарта».

Однако губернатор заметил, что только за январь перевозчики не выполнили больше половины утренних рейсов, из-за чего люди вынуждены опаздывать на работу.

Дюмин поручил Авилову вместе с министерством транспорта изучить необходимость введения нового маршрута из микрорайона Левобережный в Криволучье и в целом навести порядок в тульском транспорте.