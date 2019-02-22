Почему Дюмин не хочет общаться с туляками в соцсетях?

16 глав регионов, в числе которых губернатор Тульской области Алексей Дюмин, до сих пор не имеют аккаунтов в соцсетях.



Эксперты уверены, что инертность региональных глав в интернет-коммуникациях связана с субъективными причинами.

Центр социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировал аккаунты всех руководителей субъектов РФ в пяти наиболее популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники». Выяснилось, что 69 из 85 руководителей имеют хотя бы одну страничку в одной из социальных сетей.

У 16 губернаторов реальных, «живых» аккаунтов в соцсетях нет. Среди них – главы Санкт-Петербурга (Александр Беглов), Республик Марий Эл (Александр Евстифеев) и Мордовии (Владимир Волков), Камчатского (Владимир Илюхин), Забайкальского (Александр Осипов) и Красноярского (Александр Усс) краев, Волгоградской (Андрей Бочаров), Тульской (Алексей Дюмин), Тверской (Игорь Руденя), Костромской (Сергей Ситников), Воронежской (Александр Гусев), Оренбургской (Юрий Берг), Нижегородской (Глеб Никитин), Омской (Александр Бурков), Сахалинской (Валерий Лимаренко) областей и Еврейской автономной области (Александр Левинталь).

«Нежелание глав регионов заводить страницы в соцсетях связано с субъективными причинами, закрытостью самих губернаторов. Да, всегда можно сказать о личной занятости, а также о имеющихся часах приёма граждан, но, если даже не созданы аккаунты, это говорит о нежелании губернаторов коммуницировать с определённой аудиторией. К тому же губернаторы, как они сами могут подумать, у нас не обязаны общаться с населением через соцсети, в их должностной инструкции этого нет. А кто будет выполнять лишнюю работу?» – считает директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб», политолог Юрий Коломейцев.

При этом, по словам политолога, соцсети могут стать реальным помощником для губернаторов. Правда при размещении правильного контента.

«Контент на личных страницах должен формироваться таким образом, чтобы там генерировалось то, что хотят слышать рядовые избиратели. А для перечисления успехов регионального правительства есть официальные аккаунты ведомств. В идеале личные страницы губернаторов должны вести сами руководители регионов. Тогда это будет от души и искренне», – говорит Коломейцев.

Как образец директор «Чёрного куба» называет аккаунт главы Тувы Шолбана Кара-оола, который лично от себя открыто высказывается по всем актуальным вопросам, а не только по тем, над которыми работает его пресс-служба или правительство.