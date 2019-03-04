Из-за мусора Тульская область может остаться без питьевой воды?

Московской и Тульской областям угрожает дефицит естественных источников питьевой воды, так как водоносные слои повреждены химикатами из мусорных свалок и полигонов.



Как сообщило издание «Новый День», на Московском экологическом форуме прозвучало предупреждение, что при продолжении нынешней мусорной политики населённые пункты неизбежно ожидают вспышки дизентерии и гепатита.

По словам депутата городского поселения Сычево Рузского района, старосты деревни Щелканово Николая Голубева, организация в промзоне бывшего Сычевского ГОКа площадки «временного хранения» отходов грозит обернуться катастрофой, причём не только для одного района.

Как пояснил кандидат геологических наук Александр Левин, Сычевский карьер – это озеро, заполненное водами Московско-днепровского водоносного флювиогляциального горизонта.

«Ситуация с водой достаточно поганая. Ниже 100 метров залегает Подольско-мячковский водоносный горизонт, который полноценно не защищен глинами», – уточнил эксперт и подчеркнул, что в таких зонах категорически нельзя устраивать мусорные свалки.

Депутат Каширского муниципального района Любовь Копач со своей стороны сообщила, что в их районе, где на территории в 90 гектаров на границе с Тульской областью согласовано строительство мусороперерабатывающего комплекса, также можно ждать экологической катастрофы.

«Проектная мощность объекта 530 тысяч тонн в год. Проводились исследовательские работы в условиях сложившейся сложной геоэкономической ситуации водоносных горизонтов московского артезианского бассейна. На месте находится стратегический запас. В случае запуска объекта Рязанская, Тульская области и юг Московской области лишается воды», – сказала Копач.

По оценкам экспертов, повреждение водоносных слоев может привести к росту числа больных дизентерией и гепатитом. В этой связи Левин обратил внимание, что власти не только не проводят минимальные исследовательские работы при решении о строительстве новых полигонов, но и не учитывают уже известные данные.

«Надо задуматься, а где же можно делать полигоны. В 1992 году вышел отчёт геологов, которые занимались пятилетней работой по изучению свалок московского региона. За 5 лет они изучили 140 полигонов и свалок, из которых 82% не соответствовали ни одной норме СанПиНа, и являлись угрожающими. Оставшиеся 18% – потенциально опасные. И как один из характернейших примеров, где нельзя было располагать полигон, – „Ядрово“. В 1992 году сказали, что там нельзя делать даже муниципальную свалку. Потому что под ни 140 метров песчано-гранитной смеси до Подольско-мячковского горизонта. Что такое Подольско-мячковский горизонт – это стратегический запас водоснабжения всего запада Московской области и половины Москвы», – подчеркнул он.

При этом, как отметил Левин, по словам авторов исследования, их работа осталась невостребованной, и за 15 лет никто из представителей власти «не интересовался» данными о том, где можно строить полигоны.