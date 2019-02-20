Кто станет ночным хедлайнером «Дикой мяты» в 2019 году

Фестиваль «Дикая мята», который пройдёт с 28 по 30 июня 2019 года в селе Бунырёво Алексинского района Тульской области, объявил хедлайнера ночной программы.



Им станет проект Faithless DJ Set.

«Это выступление, в рамках которого к нам приедет Sister Bliss – настоящий ветеран электронной сцены, создатель группы Faithless. Она выдающийся музыкант и композитор, а в электронной музыке Sister Bliss, лично для меня, номер один», — рассказал агентству InterMedia продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Ночная программа стартует на сцене Titana (одной из пяти сцен фестиваля) в ночь с 28 на 29 июня. На этой сцене состоится также концерт Дельфина. Начало ночных концертов в 23:00 мск.

Всего в ночной программе состоятся выступления около восьми топовых артистов, полная программа электронной сцены будет объявлена позже.