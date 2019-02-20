Кто будет разводить оленей под Ясногорском

В строительство оленеводческого комплекса замкнутого типа в Ясногорском районе Тульской области вложат 500 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.



Планируется, что он будет полностью готов в 2023 году. Сейчас сформированы угодья площадью 3349 га, введены в эксплуатацию два вольера общей площадью 20 га, завезено более 170 голов благородного оленя.

По словам Миляева, в проект уже вложено 60 млн рублей, ещё 80 млн планируется инвестировать в 2019 году. Будут введены в эксплуатацию вольеры площадью 180 га, а поголовье увеличится до тысячи голов. Также засеют 1100 га земли зерновыми культурами, начнут строить хранилище для кормов и убойный пункт.

В планах достичь поголовья в количестве 10 тыс. голов благородного оленя и создать 200 рабочих мест. Поголовье может быть увеличено с расширением географии продаж.

Соглашение о строительстве оленеводческого комплекса было подписано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и генеральным директором компании «Билагро» Александром Билибиным на Петербургском международном экономическом форуме в мае прошлого года.

Известно, что на благородных оленей предпочитает охотится глава «Роснефти» Игорь Сечин, который приезжает на охоту на зубров в Щёкинский район Тульской области.