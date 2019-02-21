Тульские учителя богаче своих коллег из ЦФО?

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей.



Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (более 93 тыс. рублей в месяц), меньше всего — в Дагестане (чуть менее 21 тыс. рублей).

Учителя в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе в среднем зарабатывают более 90 тыс. рублей. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Ненецкий автономный округ и Сахалинская область (79 и 71 тыс. рублей соответственно).

Самые низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии они получают от 20 до 23 тыс. рублей.

В Тульской области педагоги зарабатывают более 30 тыс. рублей. Для сравнения, учителя Брянской и Орловской областей в среднем получают около 24 тыс. рублей, Курской и Смоленской — около 26 тыс. рублей.

В среднем по стране зарплаты учителей оценили в 38,5 тыс. рублей — такая сумма получилась с учётом богатых регионов. При этом стоит отметить, что сумма складывается, в том числе, из доходов завучей и директоров.