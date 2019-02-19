В России создадут реестр сомнительных для банков компаний

Банк России создаст реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.



Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев в интервью «Известиям» рассказал, что в планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.

Он отметил, что проект будет открыт для пользования коммерческим банкам уже к концу текущего года, либо началу следующего.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что создание реестра, который будет действовать в надзорных целях, обсуждается. По словам Поздышева, регулятор готов сотрудничать с таможенной и налоговой службами.