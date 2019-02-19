В Тульской области в два раза выросли объёмы забраковки некачественного мяса

В 2018 году Роспотребнадзор забраковал в Тульской области 3509 кг некачественной мясной продукции.



Это в два раза превышает показатели, зарегистрированные в 2017 году, когда было забраковано 1685 кг.

По данным управления, в 2018 году было забраковано 363 объекта, осуществляющих деятельность по производству и реализации мяса и свинины и продуктов его переработки и 259 объектов по производству и реализации мяса птицы и продуктов и его переработки. Также были забракованы 168 партий птицы, яиц и продуктов их переработки объёмом 1951 кг.

Самые частые причины забраковки – истёкший срок годности, отсутствие маркировочных ярлыков, продукция, не отвечающая нормативным требованиям безопасности и физико-химическим показателям.