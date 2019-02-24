Могут ли в Туле сократить сроки отключения горячей воды

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью «Известиям» рассказал о возможности сокращения сроков отключения горячей воды.



«Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно», — рассказал он в интервью «Известиям».

По словам Чибиса, в 2018 экспериментировали с тремя городами.

«Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось „умного“ подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», — поделился чиновник.