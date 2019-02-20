Орешкин не нашёл в России критических проблем

Министр экономразвития Максим Орешкин заявил, что в экономике России нет системных проблем, которые могут привести к экономическому кризису.



Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1». Также Орешкин отметил, что Минэкономразвития выстраивает структуру макроэкономических институтов с целью не допустить внезапных и глубоких экономических кризисов.

«Мы как раз выстраиваем макроэкономические институты в России таким образом, чтобы „вдруг“ кризисов не было. Общая макроэкономическая конструкция сейчас предполагает отсутствие таких системных проблем, которые могли бы привести к глубоким кризисам, таким, как был в 2008 году или в 2015 году», — сказал министр.