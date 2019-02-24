Фармацевты ударят автопробегам по проблемам лекарственного обеспечения

Фармацевты решили провести автопробег по России под лозунгом «Ударим автопробегом по проблемам лекарственного обеспечения!».



Он пройдет с 27 мая по 3 июня 2019 года в 11 городах России.

Сегодня далеко не каждый человек, страдающий заболеваниями той или иной степени тяжести, получает своевременную помощь в полном объеме. Участники автопробега – врачи, представители Минздрава, фармацевтических компаний – объединились, чтобы оказать поддержку тем, кто нуждается во внимании и лечении.

Организаторы автопробега также намерены выявить учреждения, в которых люди нуждаются в срочной помощи: дома престарелых, хосписы, сельские больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

Участники проедут организованной транспортной колонной по городам России: Санкт-Петербургу, Великому Новгороду, Ярославлю, Сергиеву Посаду, Москве, Калуге, Рязани, Пензе, Саранску, Нижнему Новгороду и Казани. В каждом из этих городов и по пути следования пройдут встречи, посвящённые проблеме лекарственного обеспечения.