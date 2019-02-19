Российским военным запретили пользоваться телефонами и рассказывать о себе журналистам

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает военным и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие подобные устройства, а также рассказывать о себе в интернете.



Инициативу поддержали 408 депутатов, против не выступил никто.

Документ запрещает иметь такие устройства при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. Эта мера объясняется «сложностью механизма выявления и доказывания нарушений устанавливаемых информационных ограничений».

Закон также запрещает военным и призывникам рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и их родственниках. Авторы инициативы объясняли необходимость поправок тем, что военнослужащие представляют «особый интерес» для различных спецслужб, террористических и экстремистских организаций.