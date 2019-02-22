В Туле нет дефицита телевизионных приставок

Сотрудники тульского управления Федеральной антимонопольной службы провели рейд по магазинам для мониторинга цен на телевизионные приставки.



С 11 февраля 2019 года Тульская область в числе первых семи регионов России окончательно перешла с аналогового формата телевизионного вещания на цифровое. Теперь в цифровом формате работают 20 бесплатных телеканалов и три радиоканала.

Сотрудники УФАС выявили, что в городских магазинах имеется в продаже необходимое для перехода на цифру пользовательское оборудования стоимостью до 1 тысячи рублей, товар представлен в достаточном объёме.