Россиян мотивируют на ЗОЖ

Одна из стратегических целей развития России – добиться увеличения продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.



Для ее достижения потребуется реализация комплексной программы мер в разных направлениях социальной политики. Но важнейшим условием успеха становится активное участие граждан в укреплении общественного здоровья, пишет «Независимая газета».

Четыре базовых составляющих ЗОЖ – это отказ от курения, рациональное питание, физическая активность и умеренность в употреблении спиртных напитков.

Впервые создаваемая в России система общественного здоровья должна привести к изменениям в разных сферах с целью распространения в стране ЗОЖ.