В России станет в два раза больше платных дорог

До 2021 года в России более 1,2 тыс. км скоростных федеральных дорог станут платными. Такие задачи поставлены в рамках проекта изменений в госпрограмму «Развитие транспортной системы».



В 2018 году протяжённость федеральных платных дорог в управлении ГК «Автодор» составляла 664,9 км. Их протяжённость увеличится к 2021 году, в том числе за счёт платных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), новых участков трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург», которые должны быть сданы в 2019 году, пишет «Российская газета».

Следующим этапом развития платных дорог станет новая трасса «Москва-Нижний Новгород — Казань». Её намерены открыть через пять лет. Тогда протяжённость платных дорог может вырасти до 4,6 тыс. км.