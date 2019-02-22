В Госдуме предлагают уменьшить скорость в городах до 50 километров в час

Первый заместитель председателя комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков предложил изменить скоростной режим — на некоторых федеральных трассах (дорогах с двумя и более полосами) повысить, но в городах наоборот понизить.



Как заявил Радио «Комсомольская правда» автоэксперт Александр Карабанов, такая идея негативно скажется на городском трафике.:

«0 километров в час, конечно, это та скорость, когда автомобилист успеет затормозить, если увидит пешехода. По крайней мере, вероятность намного больше, нежели сейчас, когда он едет под 80. У нас сейчас так можно ездить по городу безнаказанно. Поэтому с одной стороны мера хорошая, с другой стороны скорость движения по городу сильно упадёт. Это можно было бы решить знаками. В любом случае готовимся к сбору денег и падению скорости потока в угоду некоей безопасности. Интересно будет посмотреть на статистику, если она снизится хотя бы процентов на 10, то спасём три тысячи жизни — очень хорошо», — считает он.

В Госдуме отметили, что установка скоростного режима входит в полномочия регионов и можно не дожидаться изменений федерального законодательства.