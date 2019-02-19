Алексинский «клондайк»: как в курортном городке Тульской области рвут на части сосновые леса (видео)

Алексин, известный своими санаторными курортами, захватила «лесная» лихорадка. 19 февраля здесь вновь задержали лесорубов, ведущих незаконны спил сосновых деревьев.



«Алексин становится Клондайком. И если в том регионе Канады была золотая лихорадка, то есть происходила неконтролируемая добыча золота, то в скромном Алексине просто рвут на части леса», — пишет «Дежурный по Алексину», группа в соцсети, объединяющая активистов, ведущих борьбу за сохранение местной экологии.

Совсем недавно был огромный общественный резонанс вокруг истории о незаконном лесоповале в районе деревне Карташёво. Тогда на месте вырубки огромных сосен сотрудники полиции задержали рабочих, для которых даже оборудовали вагончик в лесу, была арестована спецтехника. Всего в Алексине таких участков, которые могут пострадать от вырубки, более полсотни, на них находится свыше 730 га леса.

На днях министр экологии Тульской области Юрий Панфилов подтвердил, что алексинские леса имеют статус защитных.

«Рубка на них в соответствии с Лесным кодексом запрещена. Возможно проведение лесовосстановительных работ, санитарной рубки, но эти рубки должны быть оформлены документально. Таких документов мы не видели», — подчеркнул министр.

Сегодня начальник областного УМВД Сергей Галкин сообщил, что держит расследование этой ситуации на личном, особом, контроле.

Однако вырубка сосен продолжается.

«Что должны сделать злодеи? Правильно — затаиться. Но не тут то было. Каково же было общее удивление, когда действительно обнаружили лесорубов. Их было 5 человек, работали в 3 пилы», — отмечают алексинцы.

Новая сплошная вырубка леса, который имеет статус защитного, ведётся на другом, соседнем, участке — через дорогу. Предыдущий имел кадастровый номер 785, нынешний — 783.

Лесорубы продемонстрировали договор с собственником на вырубку 6 га леса. Активисты для проверки вызвали полицию и управление административного контроля, в результате лесорубов задержали.

«Мы же не наглеем. Мы потихонечку, аккуратно», — говорят лесорубы.

Куда после вырубки «сплавляют» сосновые деревья — в этом тоже предстоит разобраться полиции. В России для контроля за сбытом древесины действует система «ЛесЕГАИС», в которую заносится вся информация о сделках с древесиной, благодаря чему государство владеет сведениями о лесозаготовках во всех регионах страны, а федеральные ведомства (МВД, Росфинмониторинг, таможенная, налоговая и другие службы) могут эффективнее бороться с незаконным оборотом древесины и заниматься декриминализацией лесной отрасли.