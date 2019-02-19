Преподаватель ТулГУ: У нас только хорошо говорят о высокой культуре и красиво рапортуют о достижениях

Преподаватель древних языков Тульского государственного университета Вячеслав Поляков написал обращение к губернатору Алексею Дюмину, в котором рассказал о низкой оплате труда в учебном заведении и отсутствии интереса к его предмету у руководителей.



Приводим пост Вячеслава, в котором он хочет донести свою позицию.

«Я бы тоже хотел вернуться „В страну не дураков, а гениев“, земляк. Вот я полжизни потратил на изучение Древних языков и казалось бы такое Знание дорогого стоит, но у нас хорошо только говорят о Высокой культуре. М. В. Грязев платит мне около 3000 руб. в месяц и красиво рапортует о высоких достижениях ТулГу кому надо. Сколько раз я обращался к нему и его свите и когда он мне помог? Как от прокажённых политолог И. А. Батанина бежит от „неостепенённых“ и готова стоять насмерть лишь бы не пропустить меня на свою кафедру.

Чем я для неё так опасен? Тем, что хочу говорить о религии на языке Науки, а не на языке внезапно воскресшего „православия“. С каких пор администрация ТулГу стала такой верующей? Прочитав Библию на нескольких Древних языках, я предлагаю сделать научный спецкурс по этой именитой книге. Но политологу И. А. Батаниной интереснее платить „православной“ Есиной Т. А. А если бы Путин был не православный, а буддист? Какие бы изображения стояли бы на официальных мероприятиях мудрого ректора? И какую бы политику проводила бы директор И. А. Батанина?

Что будет с русской Наукой через 10-15 лет? Квалифицированные советские кадры вкупе с пенсионной надбавкой не против поработать в Высшем учебном заведении и подсобить современной молодёжи. А что делать современной молодёжи, если она тоже не против поработать в Высшем учебном заведении? Что может предложить ей единоросс М. В. Грязев и где он будет через 10-15 лет?

Не добившись ничего от руководства ТулГу, я отправил обращение к губернатору Тульской области. Как вы думаете, будет польза? Дадут мне всё-таки М. В. Грязев и И. А. Батанина заработать и проявить себя или красиво закроют эту тему?» — рассказал он.