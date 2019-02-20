Должны были сдать, но только начнут

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник пообещал начать строительство второй очереди Восточного обвода в Туле в 2019 году.



Как было озвучено на совещании в областном правительстве, сейчас «завершаются все подготовительные процедуры».

Губернатор Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову проработать вопрос перевода земельных участков на пересечении улиц Ложевая и Металлургов в муниципальную собственность с последующей разработкой проекта по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к этим улицам.

Ранее в 2019 году собирались уже сдать работы по строительству второй очереди Восточного обвода, о котором говорилось в Послании губернатора Алексея Дюмина в 2017 году. Родион Дудник собирался откорректировать проектную документацию до конца 2017 года. Затем реализацию проекта затормозила нехватка денег. В Федеральное дорожное агентство направили письмо о потребности в софинансировании. По словам Дудника, в 2018 году Минтранс России должен был выделить Туле 50 млн рублей для старта работ. Всего же, рассказывал министр, на вторую очередь Восточного обвода для Тулы зарезервировали 800 млн рублей из федерального бюджета. Первая очередь Восточного обвода была введена в строй в сентябре 2006 года.