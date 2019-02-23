Заведёт ли Дюмин аккаунт в соцсети, если Кремль попросит?

По данным центра социальных инноваций «Чёрный куб», у 16 российских губернаторов нет аккаунтов в соцсетях. Эксперты считают, что определенная категория губернаторов не начнет регистрироваться в соцсетях даже после рекомендаций Кремля.



«Многие губернаторы – люди старшего поколения, предпочитающие пользоваться традиционными каналами», – отмечает завкафедрой новых медиа МГУ Иван Засурский.

В конце 2018 года Кремль настоятельно рекомендовал администрациям регионов нанять помощников губернаторов или создать отделы по SMM. В феврале 2019 года центр социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировал аккаунты в соцсетях всех руководителей субъектов РФ и выяснил, что у 16 губернаторов «живых» аккаунтов в соцсетях нет, среди них оказался глава Тульской области Алексей Дюмин.

Эксперты утверждают, что эти политики игнорируют соцсети чисто по субъективным причинам.

«Они считают это избыточным. Многие губернаторы – люди старшего поколения, предпочитающие пользоваться традиционными каналами для распространения информации о своей деятельности – телевизором, а не компьютером», – говорит Засурский.

По мнению эксперта, объяснять главам регионов необходимость ведения личных страниц в интернете бесполезно.

«Человеку, который не понимает, зачем это надо, бесполезно объяснять. Здесь нужно определиться с тем, что ты хочешь приобрести, что ты ищешь. А если ты не понимаешь, зачем тебе это надо, то как ты поймешь, что теряешь от того, что не завел аккаунт?», — отмечает эксперт.

Единственной проблемой здесь может стать неисполнение рекомендаций Кремля.

«Я не думаю, что наша страна управляема президентом в той степени, в которой он бы хотел. И то, насколько федеральное правительство должно этим [призывом губернаторов регистрироваться в соцсетях] заниматься, тоже вопрос. В любом случае это просто рекомендация», – говорит Засурский.