К регулированию мусорных тарифов подключают прокуратуру и ФСБ

В тульском правительстве назвали экономически обоснованным тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов.



«На услуги региональных операторов был установлен экономически обоснованный тариф, который обеспечит создание новой современной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Между тем в ряде регионов с завышенными тарифами уже разбирается прокуратура и ФСБ.

Ценообразование мусорных операторов может включать огромную коррупционную составляющую. Так, в Вологодской области прокуратура вместе с местными управлениями ФСБ и ФАС провела комплексную проверку тарифа на вывоз отходов. Документов, подтверждающих расходы региональных операторов, и финансовой документации, которая могла бы подтвердить справедливость установленных тарифов, обнаружить не удалось.

В Вологде, как и в Тульской области, тариф изначально установили в 140 рублей с человека. Но ни департамент ТЭК области, ни местные «мусорные короли» обосновать тариф не смогли, и в результате оказалось, что стоимость услуг для вологжан необоснованно завышена, пишет издание Vologda-poisk. Проверяющие установили, что на некие административные затраты, которые тоже никто не смог объяснить, из кармана вологжан чиновники добавили операторам около 190 млн рублей.

В Тульской же области Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобы граждан на завышенные тарифы лишь прислала отписку. В ведомство о необоснованно высоких тарифах регионального оператора «МСК-НТ», в которые включены расходы на иномарки, компьютеры, мебель, охрану и обучение сотрудников, сообщили жители Узловой. В тульском комитете по тарифам, по-видимому, с мусорным оператором солидарны.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что полнота ответственности за качество и справедливость тарифов лежит на региональных властях, на губернаторах.