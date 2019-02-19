Через какие препоны приходится проходить новомосковцам, чтобы добиться стоматологической помощи в детской поликлинике

Министерство здравоохранения Тульской области всё-таки найдёт средства на обустройство тёплой колясочной в детской поликлинике Новомосковска на улице Мичурина, 6.



Мы уже неоднократно писали об этой проблеме. Ещё весной 2017 года новомосковцы обратились с просьбой сделать в поликлиниках на улице Мичурина, 6 в Вахрушевском микрорайоне и на Рязанском шоссе, 2 колясочные, потому что зимой коляски приходится оставлять на морозе, а потом укладывать в них детей после приёма у врача.

В апреле горожане написали главному врачу Новомосковской больницы Игорю Наумову. В мае общественная организация «Родители Новомосковска» обратилась в министерство здравоохранения Тульской области с аналогичной просьбой. В телефонном разговоре общественникам предложили ограничиться навесом, мотивировав тем, что денег на строительство колясочной нет, да и под навесом места всем хватит. Новомосковцы возразили, что навес не спасёт ни от холода, ни от сильного дождя, ни от опасности кражи колясок. В ответ на это замминистра Татьяна Сёмина пообещала организовать выездную комиссионную проверку.

Новомосковцы на этом не остановились и дошли до министра здравоохранения Андрея Третьякова, который лично пообещал решить вопрос. Более предметно к этому вопросу подошли лишь в июне 2018 года, когда состоялась рабочая встреча с участием общественников, инженера-проектировщика, главврача Новомосковской горбольницы Игоря Наумова, его заместителя Владимира Колерова, директора «Центра технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергея Анцибора и его заместителя Андрея Жеглова. На встрече обсудили проект и договорились о поисках финансирования.

Когда летом проект колясочных был готов, новомосковцам начали отказывать в приёме к министру здравоохранения. В сентябре замминистра Татьяна Сёмина, наконец, приняла родителей и сообщила, что денег нет, бюджет будет распределен на новый год, но получит ли указанная поликлиника деньги или нет, не знает.

Продолжение истории нам рассказала член инициативной группы родителей Наталья Яцкина.

«В сентябре я не попала на приём к Третьякову. Приём вела Семина, и у неё я получила отказ в финансировании проекта детской колясочной. В октябре и ноябре Третьяков снова вёл приём не сам, а его заместители. И только 12 декабря на день конституции он должен был вести приём в министерстве здравоохранения. Я записалась на 14-00. Перед приёмом за два дня мне позвонили и сказали, что Третьяков принимать будет, но только после 17-00. Я уточнила, принимать точно будет Третьяков, потому что я с Новомосковска и мне нужен только сам министр.

Приехала я в министерство к 16-00. Около входа охрана. Я была первая. Наверх некого не пускают. Мне объяснили, что за мной спустятся, только тогда я поднимусь наверх. При мне пришёл мужчина, назвался представителем Тульского военкомата, сказал, что ему нужно передать письмо министру. Охранник сказал звонить с сотового телефона и назвал номер. Представитель несколько раз набирал номер, но ответа не было. Он снова обратился к охраннику с помощью, тот сказал — звоните. Отмечу, что на посту охраны был стационарный телефон, но он не предложил свою помощь. Через минут 15 спустились и забрали письмо у представителя военкомата.

Пришедших на прием к министру собралось 6 человек. В 17-20 мы стали беспокоиться, будет ли приём. Просили охранника узнать, он позвонил. К нам спустилась представитель и сказала, что приём будет, но не знает когда, министра ещё нет. После 18-00 мы снова обратились к охране, но он старался нас не замечать. Мы попросили пропустить одного и узнать, будет ли приём министра. Он сказал, что не пропустит, у него нет полномочий. Тогда я не выдержала и сказала ему про представителя из военкомата, что он ему не помог, сказал звонить с мобильного телефона, не дал позвонить со стационарного телефона, ведёт себя с людьми высокомерно и не замечает никого. Спустился представитель и сказала, что созвонились, министр будет, примет всех, но не знает когда. Я попросила её созвониться еще раз с министром и уточнить, что я приехала с Новомосковска, мне нужен он, я согласна ждать хоть до 24-00, но потом меня нужно отвести домой, у меня трое детей. Через минут 20 она спустилась и сказала, что министр будет через полчаса.

Отмечу, как наши чиновники отгородились от народа — посредством охранника, металлических турникетов и т. д. И охранники поставлены вовсе не помогать гражданам, а наоборот препятствовать. Приём министр начал вести в 19-15, я была первая. У меня было два вопроса. Первый — финансирование проекта колясочной детской поликлинике. Министр сказал, что колясочная будет построена весной в 2019 года (после отключения системы отопления). Второй вопрос – мы собрали 300 подписей за восстановление стоматологического кабинета в поликлинике. Я объяснила, что у нас был стоматологический кабинет до 2011 года. После совмещения со взрослой поликлиникой его убрали. Министр выслушал, спросил, сколько там детей. Я ответила 3000 детей и рассказала о проблеме стоматологической помощи детям нашей и других поликлиник.

В центральной поликлинике, к которой мы относимся, нет бесплатного стоматолога, а ведёт приём платный кабинет. В поликлинике на Залесном микрорайоне и на улице Коммунистической есть бесплатные кабинеты. Остальная половина детей города вынуждена обращаться за помощью во взрослую поликлинику. Записи не хватает, ждать приходится более недели. С острой болью окажут помощь, а дальше лечить – нужно снова записываться. Мы все относимся к взрослой поликлинике на улице Демкина, 18. Другие поликлиники города нас не принимают», — поделилась Наталья.

На днях она, наконец, получила ответы от уполномоченных лиц. Колясочная в поликлинике всё-таки будет, а в стоматологическом кабинете для детей отказано. Но новомосковцы не сдаются и вновь записываются на приём к министру.

Мы продолжаем следить за решением данного вопроса.









