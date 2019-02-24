Посетивший Тулу интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о суверенном рунете

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, который на этой неделе посетил Тулу, назвал принятие законопроекта о реформе рунета несвоевременным.



По мнению Мариничева, принятие законопроекта повлечет отставание от других стран, где аналогичных ограничений нет. Когда закон начнет действовать, принцип построения телекоммуникационной отрасли, ее инвестиционная привлекательность, конкурентная среда будут сильно переформатированы, считает Мариничев.

По мнению интернет-омбудсмена, законопроект требует доработки и серьезной корректировки, «в нем явно просматривается диссонанс между декларируемыми целями и тем, что в нем прописано с точки зрения реализации».

Законопроект о реформе рунета внесли в Думу в декабре 2018 году сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Роскомнадзор также будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова.

Ограничивать доступ к запрещенным сайтам согласно законопроекту тоже будет Роскомнадзор – вместо операторов связи. Для этого операторы будут обязаны установить специальные технические средства противодействия угрозам и соблюдать требования по их использованию.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Документ поддержали 334 депутата, 47 проголосовали против, воздержавшихся не было. Правительство поддержало законопроект при условии доработки ко второму чтению. Счетная палата и РСПП выступали с критикой законопроекта.