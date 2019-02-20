В Туле не церемонятся с памятью героя Советского Союза в угоду застройщикам?

Рогожинский парк вновь находится под угрозой вырубки.



«Председатель минспорта Тульской области (Дмитрия Яковлев — „ТА“) на встрече с жителями „обрадовал“ постройкой спортзала в центре парка Рогожинский! Это грозит вырубкой более 150 взрослых деревьев и исчезновением памятника Григорию Агееву, комиссару тульского рабочего полка!» — написала в соцсети активистка Татьяна Баумесбергер.

Она попросила губернатора Тульской области Алексея Дюмина лично вмешаться в эту ситуацию.

«Каждый год вся страна вместе с президентом Путиным идёт в строю Бессмертного полка! А в Туле — городе-герое не церемонятся с памятью героя Григория Агеева в угоду застройщикам!» — возмутилась тулячка.

Её поддержала тульский блогер Тамара Коурова.

«Неуважение к исторической памяти, безобразное отношение к природе и абсолютное игнорирование мнения жителей! Такое впечатление, что в городе других мест для строительства, кроме Рогожинского парка нет», — подчеркнула Коурова.





Фото — Тамара Коурова

Несколько лет назад жители уже обращались к губернатору (на тот момент — Владимиру Груздеву) с просьбой сохранить Рогожинский парк от вырубки и строительства на его территории ледового дворца и создать здесь особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения. Ледовый дворец на территории парка всё-таки построили.