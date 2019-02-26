Авилов увеличит зарплаты тульским трамвайщикам

На прошлой неделе глава администрации Тулы Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание по вопросам работы городского транспорта.



На базе трамвайного депо №1 обсудили вопросы выпуска городского пассажирского транспорта, соблюдения расписания, работы ремонтной базы.

Затем Авилов провел рабочее совещание по вопросам работы городского пассажирского транспорта и МКП «Тулгорэлектротранс». В частности, обсуждались вопросы организации утреннего выпуска всех видов транспорта на линии, приобретения запчастей для транспорта и работы ремонтной базы, а также увеличения заработной платы сотрудникам предприятия.

Глава администрации подчеркнул, что всем этим вопросам необходимо уделять самое пристальное внимание, поручил в короткие сроки проработать вопрос пересмотра заработной платы сотрудников предприятия.