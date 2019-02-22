В Тульской области школьница сломала плечо, поскользнувшись на нечищеных ступеньках «Пятерочки»

Прокуратура провела проверку по факту получения 13-летней девочки травмы при падении на ступеньках магазина «Пятерочка» в поселке Рассвет.



Ребенок был госпитализирован в Ваныкинскую больницу с диагнозом «закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости со смещением».

Установлено, что в нарушение Гражданского кодекса РФ и Правил благоустройства ООО «Агроторг» не были приняты меры к очистке ступенек магазина и прилегающей территории, что привело к получению травмы несовершеннолетней.

В этой связи прокуратурой района в ООО «Агроторг» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.