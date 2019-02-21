В Керчи распродали подаренную Тулой коммунальную спецтехнику

В Керчи распродали подаренную тульскими властями коммунальную спецтехнику.



Машины числились на балансе МУПа по району Аршинцево, который почему-то оказался на грани банкротства. Выяснилось, что главный керченский коммунальщик получил свою должность незаконно, а само хозяйство деградировало до такой степени, что пришлось распродавать технику.

Она была передана Тулой Керчи безвозмездно как городу-побратиму в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Благодаря тульским подаркам за несколько лет парк МУПа значительно обновился.

Как сообщает информагентство «Новый День», с керченским МУПом связан не один скандал.

Ранее в руководстве Крыма усомнились в целесообразности его работы из-за накапливаемых долгов, в том числе перед сотрудниками предприятия. Также были выявлены миллионные нарушения из-за неуплаты налогов и других обязательных платежей.