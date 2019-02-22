Дела о вырубке алексинского леса и нападении на активиста Риттера находятся на контроле у прокурора области

Прокурор Тульской области Роман Прасков 22 февраля посетил Алексин. Здесь он провел прием граждан.



Как рассказал Прасков, ситуация с вырубкой леса рядом с деревней Карташево находится у него на личном контроле, будет возбуждено дело. Также прокуратура занимается проблемой переполненности местного полигона, проверят возможные нарушения.

Кроме того, Прасков контролирует расследование дела о нападении на активиста из Суворовского района, члена местного общественного совета Алексея Риттера. Ранее Риттер рассказал, что нападение вероятно связано с его общественной деятельностью.