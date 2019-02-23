Тульская область получит миллионы на уход за пожилыми и инвалидами

Правительство одобрило РФ выделение 295 млн рублей 11 российским регионам на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба Минтруда.



Средства получат регионы, включенные в пилотный проект, — Мордовия, Татарстан, Камчата, Ставрополье, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области.

Система долговременного ухода включает сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода.