В алексинском лесу третьи сутки подряд несёт службу тульская полиция

В Алексине на месте вырубки соснового леса рядом с деревней Карташево круглосуточно дежурит наряд полиции.



О ситуации докладывает «Дежурный по Алексину».

«На месте рубки третьи сутки несет службу тульский ДПС. Дежурят круглосуточно. Охраняют место происшествия и вещдоки. Будут стоять пока все срубленные деревья не опишут. Огромное спасибо парням и с наступающим Днем защитника отечества.

Отдельная благодарность начальнику УВД Тульской области. После его вмешательства шестеренки государственной машины начали крутиться гораздо быстрее.

Сегодня также общался с областным прокурором. Он также держит дело на контроле областной прокуратуры. И еще есть информация, что лесорубы планируют продолжить вырубки на территории Заокского района», — передает «Дежурный».