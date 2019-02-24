Тульский «Штамп» за год выпустил более пяти тысяч самоваров

Тульский машиностроительный завод «Штамп» успешно выполнил гособоронзаказ-2018 и план по выпуску гражданской продукции, сообщила пресс-служба концерна «Техмаш».



Основной специализацией предприятия является производство головных частей к реактивным снарядам РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», звеньев патронных лент калибра 23, 30 мм, неснаряженных корпусов авиабомб ФАБ-500, ОФ-ЗАБ-500, изделий «Ушко».

Вместе с тем в 2018 году завод выпустил 5175 жаровых, электрических и комбинированных самоваров различных объемов. Кроме того, специально к чемпионату мира по футболу — 2018 специалисты предприятия разработали и запустили в производство новый самовар «Чемпион», выполненный в форме футбольного мяча.

«Сейчас мы работаем над созданием новых образцов самоваров, которые будут обладать повышенными потребительскими свойствами», — пояснил генеральный директор «Штампа» Виктор Рац.

Он добавил, что завод планирует сохранить выпуск традиционного русского самовара, интерпретировав его к современным условиям.