В Новомосковске ОПГ организовала притон для наркоманов

В Новомосковске осудили членов организованной преступной группировки, которая занималась производством, сбытом наркотиков, а также содержала притон для наркозависимых.



Обвинительный приговор в отношении четверых местных жителей — 30-летнего Антона Лупу, 38-летнего Дмитрия Котыша, 25-летнего Агамирза Алибалаева и 33-летнего Михаила Чивилева — вынес Новомосковский городской суд.

Основателем ОПГ признан 30-летний Лупу, который, с 2016 по 2017 год в ряде квартир Новомосковска вместе с подельниками организовал производство и сбыт наркозависимым лицам вещества, прекурсоры для изготовления которых они привозили из Москвы.

Также они организовали и содержали притон в одной из квартир, которую систематически предоставляли для потребления наркотических средств. Кроме того, Лупу и Чивилевым в гараже на территории одного из гаражных кооперативов Новомосковска была организована культивация наркорастения, сообщили в прокуратуре.

Летом 2017 года на средства от преступного дохода организатор группы смог купить в Туле автомобиль.

Главарь преступной ОПГ приговором суда получил 23 года лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей и конфискацией автомобиля.

Остальные фигуранты уголовного дела осуждены на сроки от 14,5 лет до 21 года лишения свободы.