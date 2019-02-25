В Тулу привезли военные трофеи из Сирии

24 февраля на Московском вокзале Тулы побывал эшелон с трофеями, доставленными из зоны боевых действий в Сирии.



В рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом», которая до 8 мая посетит 61 станцию России, тулякам представили оружие и транспорт, принадлежавший участникам военного конфликта.

Также здесь состоялась выставка вооружения и военной техники Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Представители военкоматов рассказали горожанам об условиях поступления в военные учебные заведения.