В Тульской области наивысшее число работников, не нуждающихся в интернете

Служба исследований HeadHunter выяснила, нужен ли российским сотрудникам доступ в интернет для работы.



42% россиян необходим интернет для работы или учебы. Еще 51% опрошенных ответили, что без интернета не смогут выполнять некоторые рабочие или учебные задачи.

Только 7% соискателей, принявших участие в опросе, утверждают, что их работа или учеба абсолютно не зависят от подключения к интернету. Выше всего эта доля в Тульской (18%) и Вологодской (17%) областях.

Меньше всего не зависимых от интернета сотрудников оказалось в Москве (4%) и Ханты-Мансийском автономном округе (3%). А в Удмуртской республике и Кировской области респондентов, работающих без интернета, не нашлось.

Меньше всего от интернета зависит рабочий персонал и работающие на транспорте (38% и 20% сотрудников соответственно). Сильнее всего от интернета зависят занятые в маркетинге, PR, высшем менеджменте, закупках, юриспруденции, науке, образовании, развлечениях и информационных технологиях.

Чаще всего соискатели используют Сеть для проверки почты (87%), соцсетей (77%), а также чтения новостей или книг (74%).

В большинстве компаний нет запрета на пользование интернетом в личных целях (64%). 10% участников опроса рассказали о наличии запрета, который, однако, на деле не соблюдается. Еще 6% респондентов могут получить выговор, если будут сидеть в интернете. У 18% россиян заблокирован доступ к ряду ресурсов. Чаще всего ограничения вводят в банковской сфере и реже — в искусстве и туризме.

13% респондентов признались, что часто используют интернет, чтобы отвлечься от работы. 33% отвлекаются на редко, еще четверть граждан утверждает, что не используют интернет для временного отвлечения от рабочих задач.

Большинство опрошенных (54%) считают, что их производительность никак не изменится, если они перестанут использовать интернет в личных целях. Одинаковое число работников полагают, что их рабочий день станет более и менее производительным (по 21%).