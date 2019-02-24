Коммунисты канализируют недовольство туляков мусорными тарифами

24 февраля в алексинском микрорайоне Петровское прошел митинг против высоких тарифов на вывоз мусора.



С начала 2019 года стоимость этой услуги за месяц в расчете на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составила 143,29 рубля, а для частного сектора — 165,10 рублей.

Стоимость вывоза мусора увеличилась для населения практически в три раза. Все это, естественно, вызвало недовольство жителей Тульской области, не стал исключением и Алексин.

Тем более никаких изменений в плане организации вывоза мусора никто не заметил: состояние контейнерных площадок, внешний вид контейнеров, мусоросборочная техника и даже само место складирование мусора (деревня Белолипки) осталось неизменным, отмечает «Дежурный по Алексину».

«Учитывая, что действующую власть массовые выступления жителей пугают, чиновники отправили желающих митинговать на окраину города. Это сыграло на понижение явки. Также на понижение числа протестующих оказал влияние тот факт, что митинг проходил под знаменами политической партии КПРФ. Многих этот момент заставил отказаться от участия в данной публичной акции.

Что касается самого митинга — то он был немногочисленным (около 100 человек), в основном это жители Петровки. Кстати местных лидеров КПРФ на этом мероприятии замечено не было: ни городского депутата Александра Яковлева, ни нашего земляка из Тульской облдумы Юрия Моисеева. Почему — не понятно... Подобные малочисленные митинги не изменят ситуацию с тарифами, они лишь добавят политических очков организаторам и позволят канализировать недовольство», — резюмирует «Дежурный».