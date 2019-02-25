Пошли на попятную или временно сняли вопрос с повестки, чтобы снять напряжение в народе?



В Туле отменили публичные слушания по вопросу застройки территории Рогожинского парка. На них планировалось обсудить проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Как сообщили в Тульской городской Думе, отмена связана с обращениями генерального директора ООО «СЛЭП ШОТ» и главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Напомним, о том, что на территории парка собираются строить спортивный объект, рассказала активистка Татьяна Баумесбергер. Она подчеркнула, что пострадают особо охраняемая природная территория и памятник комиссару Тульского рабочего полка Григорию Агееву.

«Председатель минспорта Тульской области (Дмитрия Яковлев — „ТА“) на встрече с жителями „обрадовал“ постройкой спортзала в центре парка Рогожинский! Это грозит вырубкой более 150 взрослых деревьев и исчезновением памятника Григорию Агееву, комиссару тульского рабочего полка!» — написала она в соцсети.

При этом, несмотря на снятие вопроса с повестки, туляки всё равно пришли сегодня в Думу по поводу застройки парка.

«За два часа до встречи застройщик Рогожинского парка отозвал вопрос с слушания. Испугались шумихи. На входе людей пытаются развернуть. Люди всё равно приходят по вопросу Рогожинского парка», — рассказал тульский фотожурналист Алексей Зотов.

Несколько лет назад в Рогожинском парке был построен ледовый дворец. Жители протестовали против этого решения и просили сохранить Рогожинский парк от вырубки и застройки и создать здесь особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения.