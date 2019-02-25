Тульские власти накручивают рейтинг, покупая позитив у порталов-плагиаторов?

Тульские чиновники повышают медиарейтинг, привлекая к позитивному освещению своей деятельности неместных предпринимателей.



Так, в марте 2018 года бизнесвумен Ольга Шамрай получила контракт почти на 300 тысяч рублей на освещение работы властей Тульской области, обнаружили журналисты из Калининграда, где мэрия заплатила той же предпринимательнице 600 тысяч рублей.

По данным Роскомнадзора, Ольга Шамрай вместе с Максимом Шамраем выступают учредителями сетевого издания «RuNews24.ru — круглосуточная служба новостей».

«Поверить в то, что туляки черпали информацию с сайта runews24.ru сложно: сейчас новости из Тульской области размещаются там в режиме одна новость в сутки — возможно, также рерайт чужой информации», — пишет калининградское издание «Русский Запад».

По данным kartoteka.ru, Ольга Викторовна Шамрай, 1986 г. р., является уроженкой города Прилуки Черниговской области Украины. Основной вид деятельности её как предпринимателя «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук».

«Интересно также, что большинство материалов из Калининградской области (а их очень и очень немного) на портале выходят во второй половине дня, как правило, после 17 часов — типичное время работы рерайтера-фрилансера. Так что уже формально у заказчика должны появиться вопросы к исполнению контракта — вопреки условиям, вероятно, никакие корреспонденты и фотографы „на место события“ не выходят. Но, видимо, вопросов у муниципалитета не появляется — деньги же освоены», — замечает «Русский Запад».

В апреле 2017 года, Ольга Шамрай выбила из электронного аукциона на освещение деятельности Псковской городской Думы местный псковский медиахолдинг.

«Она снизила цену на ту же величину, что и холдинг, но сделала это на 17 минут раньше — что позволило ей освоить почти 0,5 млн рублей. Вкладки „Псковская область“ на её сайте уже тоже нет — контракт же закончился», — добавляет издание.