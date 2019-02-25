ФАС отфутболила недовольных мусорным тарифом туляков в Минприроды

Тульское управление Федеральной монопольной службы России в связи с «многочисленными обращениями граждан по вопросу работы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» разъяснило позицию ведомства публикацией ответа на обращение по вопросу стоимости услуг по вывозу мусора.



В документе указано, что переход на новую систему обращения с ТКО осуществляется на основе государственных нормативных актов. В частности, создается новый институт региональных операторов, которые должны организовать полный цикл обращения с ТКО. В каждом регионе регоператоры определялись по конкурсу. Государственному регулированию подлежат тарифы на услугу регоператора, на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО. Предельный размер тарифа на услугу определяется уполномоченным на то органом власти субъекта РФ (в Тульской области это комитет по тарифам).

ФАС установила перечень расходов, которые учитываются в составе единого тарифа. Соответственно, вопрос размера тарифа – это цифра, определяемая государством. По вопросам работы органов исполнительной власти по обращению с ТКО в регионе ФАС рекомендует обращаться в Минприроды РФ.

Ранее в ответ на жалобу одного из жителей Узловой на завышенные тарифы по вывозу мусора в ведомстве отписали, что согласно закону «О защите конкуренции», ФАС не вправе рассматривать обращения физических лиц. Рассматриваются только заявления в части ущемления интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности либо неопределённого круга потребителей.





До того в ФАС была направлена жалоба, в которой говорилось, что ООО «МСК-НТ» необоснованно заложило в тариф на вывоз мусора расходы на покупку 14 автомобилей Renault Duster и 2 автомобилей Toyota Camry, а также сейфов, компьютеров, мебели, оплату командировок и охраны. В тульском комитете по тарифам сообщили, что всё это — обоснованные расходы, в частности, иномарки необходимы для «надлежащего и оперативного выполнения сотрудниками филиала своих должностных обязанностей на территориях 23 муниципальных образований Тульской области», а также добавили, что представители мусорного оператора запрашивали ещё на треть миллиарда рублей больше, но сумму удалось снизить.