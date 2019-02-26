Столовую санатория «Краинка» закрыли на три месяца

По решению суда закрыт пищеблок санатория «Краинка» в Суворовском районе, где отдыхающие подхватили кишечную инфекцию.



В ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах при приготовлении пищи и напитков, их хранении. Выявленные нарушения являются непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан, на основании чего суд постановил приостановить деятельность столовой санатория «Краинка» сроком на 90 суток. За это время руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.

В середине февраля заболевание кишечной инфекцией было зафиксировано у 28 отдыхающих в санатории «Краинка».

В Роспотребнадзоре отмечали, что групповая заболеваемость была вызвана норовирусами, путь передачи инфекции — пищевой. Распространению инфекции послужило неудовлетворительное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы переданы для рассмотрения в суд. Также был организован выезд всех пациентов санатория.